В Татарстане 7 апреля ожидаются туман и сильный ветер

12:51, 06.04.2026

Порывы ветра в республике могут достигать 15–16 м/с ночью и днем

Фото: Динар Фатыхов

На территории Татарстана 7 апреля 2026 года ожидается ухудшение погодных условий. Экстренное предупреждение распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным системы оповещения, ночью и утром прогнозируется туман, а также сильный ветер с порывами до 15–16 м/с. Неблагоприятные погодные условия местами сохранятся как ночью, так и днем.

Жителям региона рекомендуется учитывать погодную обстановку при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

Читайте также