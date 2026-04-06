В Татарстане 7 апреля ожидаются туман и сильный ветер
Порывы ветра в республике могут достигать 15–16 м/с ночью и днем
На территории Татарстана 7 апреля 2026 года ожидается ухудшение погодных условий. Экстренное предупреждение распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По данным системы оповещения, ночью и утром прогнозируется туман, а также сильный ветер с порывами до 15–16 м/с. Неблагоприятные погодные условия местами сохранятся как ночью, так и днем.
Жителям региона рекомендуется учитывать погодную обстановку при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.
