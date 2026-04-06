В Астрахани возбудили дело за призывы к терроризму и экстремизму

Житель города разместил в «Телеграм» призывы к действиям против органов власти РФ, следствие продолжается

Следователи УФСБ России по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности против органов государственной власти РФ. Мужчина арестован, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, фигурант 1978 года рождения является приверженцем украинского военизированного националистического объединения. В открытом доступе мессенджера «Телеграм» он размещал комментарии, призывающие к экстремистской и террористической деятельности против российских органов власти.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее «Реальное время» писало, что в Курской области предотвращена подготовка террористического акта.

Ариана Ранцева