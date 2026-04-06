В Курской области предотвращена подготовка террористического акта

Гражданин России вел наблюдение за чиновником по заданию украинской разведки

Фото: Ирина Плотникова

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Злоумышленник задержан, пишет ТАСС.

По данным ведомства, гражданин России 1974 года рождения, уроженец города Ладыжин, выполнял задания представителя Главного управления разведки Минобороны Украины. Он вел визуальное наблюдение рядом со зданием правительства Курской области, фиксировал маршруты и время передвижения чиновника, а также выбирал место для установки взрывного устройства.

Полученные сведения, фото— и видеоматериалы злоумышленник направлял куратору через «Телеграм». ФСБ задержала фигуранта при попытке изъятия из тайника взрывного устройства с поражающими элементами. По данным ведомства, задержанный дал признательные показания.

Ариана Ранцева