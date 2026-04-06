ЦИК Татарстана зарегистрировал Шафигуллина депутатом Госсовета республики

Ранее он уже избирался депутатом Госсовета РТ в течение трех созывов

Фото: скриншот с телеграм-канала "Аппаратная"

ЦИК Татарстана зарегистрировал Лутфуллу Шафигуллина депутатом Госсовета республики седьмого созыва. Решение приняли на основании постановления Центризбиркома РТ, согласно которому вакантный мандат передан кандидату из республиканского списка партии «Единая Россия».

Как сообщила пресс-служба ЦИК Татарстана, место в Госсовете стало вакантным после того, как Фарид Мухаметшин досрочно сложил свои полномочия.

Лутфулла Шафигуллин — опытный политик и экономист. Ранее он уже избирался депутатом Госсовета РТ в течение трех созывов (четвертого, пятого и шестого), а также возглавлял парламентский комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству. Он имеет звания заслуженного работника связи РФ и заслуженного экономиста РТ, является академиком Международной академии связи. До недавнего времени занимал должность генерального директора ПАО «Таттелеком».

Ранее сообщалось, что Мухаметшину отведут спецместо в зале заседаний Госсовета Татарстана.

Никита Егоров