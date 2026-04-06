Онковакцины включили в ОМС для лечения рака, заявил Мишустин

Речь идет о препаратах, разрабатываемых индивидуально под конкретного пациента

Россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Он отметил, в систему ОМС включили персонализированные методы лечения онкологических заболеваний: препараты, разрабатываемые индивидуально под конкретного пациента, которые обучают человеческий иммунитет бороться с опухолью.

В перечень вошли лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, противоопухолевая терапия метастатического колоректального рака с использованием пептидной вакцины «Онкопепт», а также Т-клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных T-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

По словам Мишустина, власти продолжат совершенствовать систему оказания медпомощи и реализовывать задачи, которые помогут укрепить здоровье граждан.

