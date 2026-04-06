Названо количество автомобилей такси в Татарстане
В республике также призвали доработать закон о такси
В Татарстане насчитывается свыше 24,4 тыс. автомобилей такси, сообщил на заседании Госсовета республики глава Минтранса республики Фарит Ханифов, отметив, что сейчас нужно усовершенствовать законодательство по этому виду транспорта.
— Такси — это удобный и комфортный транспорт, но закон требует доработки, чем мы сегодня и занимаемся, — заявил Ханифов.
Он добавил, что лишь за 2025-й в Минтранс поступило 700 заявлений от перевозчиков. Причем пассажиропоток каждый год растет в среднем на 4%. Например, в сравнении с 2019-м автобусы перевезли на 25% больше пассажиров.
Что касается тарифа, то он за 5 лет увеличился на 6,3%.
Ранее сообщалось, что в Татарстане трем нелегальным таксистам предъявили обвинения в хулиганстве.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».