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В прокуратуре разъяснили, где татарстанцы должны носить маски и перчатки

18:12, 13.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В прокуратуре разъяснили, где татарстанцы должны носить маски и перчатки
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Татарстанцы обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. Кроме того, в ряде общественных мест необходимо оставаться как минимум в масках.

Среди них заправочные станции, парки и скверы, вокзалы и стадионы, рассказали в прокуратуре Татарстана. Также маски должны оставаться на лице, когда граждане заходят в подъезд или лифт, передает «Татар-информ».

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев отметил, что нарушителям масочного режима грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, накануне казанский фотограф показал спор с полицейскими, посчитавшими нарушением то, что он приспустил маску, когда ел мороженое на улице Баумана.

Общество Татарстан
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