Итоги дня: первый вылечившийся от коронавируса в Татарстане, закрытие ТЦ, парк в «Салават купере»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 марта.
- С сегодняшнего дня на территории РТ приостанавливается деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил закрыть все торговые центры республики на период с 28 марта по 5 апреля. Работать в них будут только продуктовые магазины.
- Мэрия Казани, в свою очередь, сообщила, что с 30 марта по 5 апреля муниципальные парковки будут работать бесплатно. Общественный транспорт перейдет на режим работы воскресного дня.
- Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности (больничных) до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
- Доигровщика казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвина Нгапета первым в Татарстане выписали из больницы. Ранее у него диагностировали коронавирус.
- В целом за последние сутки в Татарстане зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом. По последним данным, в России зарегистрировано 840 инфицированных, 10 из которых — в Татарстане. За сутки количество заболевших увеличилось на 182. Две смерти зарегистрированы в Москве.
- В 2020 году в «Салават купере» может появиться первый парк: ожидается, что работы по нему закончат к августу этого года. Он появится между вторым и третьим кварталами. Проект разрабатывает Дирекция парков и скверов. Вместе с тем будет решена проблема парковочных мест в «Салават купере». Принято решение устройства временных плоскостных парковок на земельных участках, свободных от строительства многоквартирных жилых домов.
- Власти Татарстана продлили школьные каникулы в РТ до 12 апреля. Это же касается спортивных и досуговых секций, музыкальных и художественных школ. При этом детсады Татарстана продолжат работу.
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