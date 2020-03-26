В «Салават купере» может появиться первый парк

Фото: Олег Тихонов

В 2020 году в «Салават купере» может появиться первый парк: ожидается, что его возведут к августу этого года. Он появится между вторым и третьим кварталами.

Проект разрабатывает Дирекция парков и скверов. Вместе с тем будет решена проблема парковочных мест в «Салават купере». Принято решение устройства временных плоскостных парковок на земельных участках, свободных от строительства многоквартирных жилых домов.

Всего на территории ЖК «Салават купере» планируется организовать семь плоскостных парковок с общим количеством более 3 000 машиномест. Парковки будут организованы поэтапно. Первая парковка будет размещена на территории 12-го квартала ЖК «Салават купере» и будет состоять из 205 парковочных мест.

Подробнее в материале «Реального времени».

