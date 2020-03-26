В Татарстане зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

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За последние сутки в Татарстане зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом.

«Все три новых заболевших прибыли из Европы (Швейцария, Франция, Испания). В данный момент находятся на лечении — двое в республиканской инфекционной больнице в Казани, один в Набережных Челнах. Состояние у всех ближе к удовлетворительному, что значит, что отсутствуют повышенная температура и сопровождающие коронавирус симптомы», — сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

Контактировавшие с заболевшими люди находятся на меднаблюдении. Все пассажиры, прибывшие одним рейсом, также отработаны.

По последним данным, в России зарегистрировано 840 инфицированных, 10 из которых — в Татарстане. За сутки количество заболевших увеличилось на 182. Две смерти зарегистрированы в Москве.