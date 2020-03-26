Игрока казанского «Зенита» Эрвина Нгапета выписали из больницы

Доигровщика казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвина Нгапета выписали из больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо, сообщила во время брифинга в кабмине РТ заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Игрок команды «Зенит», о котором много говорили, что он заразил всю команду, как раз идеально соблюдал режим самоизоляции. Прилетев в Татарстан, он изолировался, а при появлении симптомов информировал об этом Роспотребнадзор, — рассказала она.

Напомним, 20 марта Нгапет написал, что результаты теста на коронавирус оказались положительными. Он подчеркнул, что пережил три сложных дня, но теперь они кончились. Волейболист добавил, что останется в больнице еще неделю.