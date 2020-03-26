Муниципальные парковки Казани будут бесплатными, а общественный транспорт перейдет на график воскресного дня

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Мэрия Казани сообщила, что с 30 марта по 5 апреля муниципальные парковки будут работать бесплатно. Общественный транспорт перейдет на режим работы воскресного дня.

Плата за стоянку не будет взиматься в рамках мер против распространения коронавируса, сообщается на сайте мэрии.

Выход транспорта на следующей неделе планируется сократить на 25—30%.

Напомним, что накануне президента РФ Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными. Таким образом власти намерены сократить опасность распространения коронавируса.

Школьные каникулы в Татарстане продлены до 12 апреля. Детские сады продолжат работу.