Муниципальные парковки Казани будут бесплатными, а общественный транспорт перейдет на график воскресного дня
Мэрия Казани сообщила, что с 30 марта по 5 апреля муниципальные парковки будут работать бесплатно. Общественный транспорт перейдет на режим работы воскресного дня.
Плата за стоянку не будет взиматься в рамках мер против распространения коронавируса, сообщается на сайте мэрии.
Выход транспорта на следующей неделе планируется сократить на 25—30%.
Напомним, что накануне президента РФ Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными. Таким образом власти намерены сократить опасность распространения коронавируса.
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