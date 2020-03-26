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Больничные в России хотят временно повысить до уровня МРОТ

16:57, 26.03.2020
Больничные в России хотят временно повысить до уровня МРОТ
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности (больничных) до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

В документе говорится, что если больничные в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, то тогда они выплачиваются в размере, исчисляемом исходя из минимальной зарплаты.

Инициатива направлена на повышение уровня социального обеспечения граждан из-за распространения коронавируса, пишет RT со ссылкой на законопроект.

Ранее в Минздраве объяснили порядок оплаты больничных из-за карантина.

Общество
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