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Парковка у крупнейшего ТРЦ Уфы стала платной

10:45, 20.08.2019
Парковка у крупнейшего ТРЦ Уфы стала платной
Фото: скриншот

С этого дня, 20 августа, подземная парковка у торгово-развлекательного центра «Планета» в Уфе стала платной. Об этом сообщили в официальной группе ТРЦ.

По новым правилам, первые три часа парковки будут бесплатными, а начиная с четвертого часа стоимость парковочного места составит 50 рублей в час. Внести оплату можно будет наличными или картой в одном из четырех паркоматов, расположенных на входе на территорию паркинга.

Администрация «Планеты» подчеркнула, что многоуровневая и крышная парковки по-прежнему остаются бесплатными.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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