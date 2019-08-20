Чемпион России по BMX прокатился в скейт-парке в Казанском кремле — видео

Фото: Red Bull Content Pooll

21-летний чемпион России по BMX Ирек Ризаев прокатился в специально сконструированном для него скейт-парке в Казанском кремле.

Парк был сконструирован с учетом особенностей архитектуры местности и предназначался специально для съемки видео с Ризаевым в рамках проекта Red Bull Follow Me. Сам Ризаев отметил сложность парка и выполняемых трюков.

«Перед каждым прыжком меня терзали сомнения: возможно ли это вообще! Проезд над воротами Спасской башни, например. Они огромные, арка высотой почти в 4 метра, я на таких фигурах никогда в жизни не катался. И вот мне надо разогнаться по брусчатке, удержать нужную скорость и взять трюк с первого раз», — рассказал Ризаев.

Ранее Ризаев уже катался на закрытой линии метро, а также в замороженном парке на берегу Ладожского озера в -25 градусов.

Напомним, этим летом в Казани в последний раз прошли гонки Red Bull Air Race.