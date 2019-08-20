Открытие казанского зоопарка ожидается в ноябре

Казанский зоопарк примет первых посетителей не раньше ноября, рассказал директор казанского зоопарка Фанис Нурмухаметов.

Он подчеркнул, что все ввозимые животные обязательно должны иметь один месяц карантина и еще как минимум один месяц для адаптации в новых условиях. Этого требует и российское законодательство, и эти требования обуславливают сроки открытия зоопарка.

«Это жесткие международные требования, где никто не может указывать, что «надо через три дня открыть», иначе мы всех животных просто-напросто похороним. Так что открытия можно ожидать не раньше ноября», — приводит слова Нурмухаметова «Татар-информ».

Нурмухаметов добавил, что в декабре этого года зоопарк отметит 213 лет с даты основания.

Напомним, что сейчас уже известны примерные цены на билет в казанский зоопарк.