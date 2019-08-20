В Казани по делу о взятке в 175 тысяч долларов заочно арестован адвокат Кварацхелия

Санкцию на арест казанского адвоката Тамази Кварацхелия дал сегодня Советский суд Казани. Мера пресечения была избрана заочно, поскольку защитник объявлен в международный розыск, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Уголовное дело против Кварацхелия было возбуждено еще в июне 2018-го. Первоначально его подозревали в посредничестве взятке 175 тысяч долларов США, полученных в апреле 2017 года для передачи сотрудникам полиции за освобождение фигуранта от уголовной ответственности.

На данный момент заочное обвинение беглецу переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере. Его адвокатский статус приостановлен.

В марте этого года Следком обнародовал сообщение о розыске и приметы уроженца Абхазии Кварацхелия с призывом обращаться с информацией о беглеце по телефонам: 02, 8 (843) 221-73-52, 8 (843) 221-73-51.

Ранее в Казани по делу об афере на 1,5 млн рублей арестовали адвоката — эксперта Центра общественных процедур Элика Абдрашитова.