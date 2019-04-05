Главное к утру: создание фондов для достройки проблемных объектов, арест мэра Евпатории, амнистия к 75-летию Победы

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 5 апреля.

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому в регионах РФ будут созданы некоммерческие организации (НКО) в форме фондов для достройки проблемных объектов. По мнению парламентариев, наиболее важный блок законопроекта — нормы, которые помогут достроить проблемные объекты в случае банкротства застройщиков.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении специальных стипендий для студентов, аспирантов, курсантов и адъюнктов. Для аспирантов размер стипендии составит более 33 тыс. рублей, для студентов вузов и курсантов — более 27 тыс. рублей, а для учащихся ссузов — более 16 тыс. рублей.

Суд арестовал главу администрации Евпатории Андрея Филонова до 31 мая. Ранее Следственной отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Филонова.

Университет Иннополис выиграл тендер «Росатома» на разработку дорожной карты развития робототехники в России до 2024 года. Разработка дорожной карты будет вестись вместе с консорциумом Национального центра компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники, который вуз возглавляет с лета 2018 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по поводу возмещения бюджету доходов, выпадающих из-за увеличения компенсаций нефтяникам за поставку моторного топлива. В итоге никакого решения по данному вопросу принято не было.

Совет при президенте РФ по правам человека предложил объявить амнистию осужденным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Памятная дата будет отмечаться в следующем году.