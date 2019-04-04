СПЧ предложил объявить амнистию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Совет при президенте РФ по правам человека предложил объявить амнистию осужденным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Памятная дата будет отмечаться в следующем году.

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, вопрос об амнистии поднимается заранее для проработки деталей. Он отметил, что под нее может попасть «широкий круг осужденных», пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что более 225 тысяч россиян были амнистированы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.