Власти РФ не смогли найти источник средств для компенсации нефтяникам

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел сегодня совещание по поводу возмещения бюджету доходов, выпадающих из-за увеличения компенсаций нефтяникам за поставку моторных топлив.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, никакого решения принято не было.

Дыра в бюджете в размере 120-190 млрд рублей возникнет из-за увеличения компенсации нефтяникам за продажу моторного топлива на внутренний рынок.

Ранее российские власти не смогли договориться с нефтяными компаниями о ценах на бензин и другое топливо. Соответствующее соглашение пока не продлено.

Также сообщалось, что правительство рассматривает возможность выделения средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) чтобы компенсировать расходы бюджета на льготы нефтяникам. Планируется выделить 190 млрд рублей.