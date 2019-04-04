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Депутаты Госдумы предложили создать в регионах фонды для достройки проблемных объектов

19:22, 04.04.2019
Депутаты Госдумы предложили создать в регионах фонды для достройки проблемных объектов
Фото: Василя Ширшова

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому в регионах РФ будут созданы некоммерческие организации (НКО) в форме фондов для достройки проблемных объектов.

Один из авторов документа, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пояснил, что наиболее важный блок законопроекта — нормы, которые помогут достроить проблемные объекты в случае банкротства застройщиков. Речь идет о порядке работы со средствами федерального и региональных бюджетов для достройки долгостроев, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил завершение долгостроев в 9 млрд рублей.

НедвижимостьОбществоВласть
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