Депутаты Госдумы предложили создать в регионах фонды для достройки проблемных объектов

Фото: Василя Ширшова

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому в регионах РФ будут созданы некоммерческие организации (НКО) в форме фондов для достройки проблемных объектов.



Один из авторов документа, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пояснил, что наиболее важный блок законопроекта — нормы, которые помогут достроить проблемные объекты в случае банкротства застройщиков. Речь идет о порядке работы со средствами федерального и региональных бюджетов для достройки долгостроев, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил завершение долгостроев в 9 млрд рублей.