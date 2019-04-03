ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории
Следственной отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
По версии следствия, глава города подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, говорится в сообщении управления.
При этом в настоящее время по жительству Филонова, в горадминистрации и по другим адресам проводятся обыски.
Добавим, Андрей Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года. Накануне суд отправил его в отставку из-за конфликта интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.
Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.Общество
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