16 молодых ученых из Татарстана получат по 1,3 млн рублей на жилье

Претендовать на господдержку могут кандидаты наук не старше 35 лет и доктора наук до 40 лет, которые проработали в науке не менее трех лет, имеют научные достижения и стоят на учете как нуждающиеся в жилье

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начнут реализацию масштабной программы поддержки молодых научных кадров. Документ проекта проходит антикоррупционную экспертизу.

Суть нововведения заключается в том, что наиболее перспективные молодые ученые получат возможность обзавестись собственным жильем благодаря специальным грантам. Каждый победитель конкурса получит сумму в 1,37 млн рублей.

Эти деньги можно будет использовать по-разному: как первоначальный взнос при покупке квартиры, для оплаты уже имеющегося жилья или даже для погашения ипотеки. Главное условие — ученый должен быть действительно перспективным и соответствовать ряду важных требований.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Претендовать на государственную поддержку могут кандидаты наук не старше 35 лет и доктора наук до 40 лет. При этом претендент должен проработать в науке не менее трех лет, иметь серьезные научные достижения и стоять на учете как нуждающийся в жилье.

Напомним, что ранее в Татарстане учредили номинацию Гран-при для конкурса лучших молодых ученых. Победители смогут получить до полумиллиона рублей.

Наталья Жирнова