Университет Иннополис разработает план развития робототехники в России

Университет Иннополис выиграл тендер «Росатома» на разработку дорожной карты развития робототехники в России до 2024 года.

Разработка дорожной карты будет вестись вместе с консорциумом Национального центра компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники, который вуз возглавляет с лета 2018 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мининформсвязи РТ.

Ранее Наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил проекты от семи новых резидентов на 660 млн рублей.