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Происшествия

Суд арестовал мэра Евпатории до 31 мая

19:47, 04.04.2019
Суд арестовал мэра Евпатории до 31 мая
Фото: my-evp.ru

Киевский районный суд Симферополя арестовал главу администрации Евпатории Андрея Филонова до 31 мая. Об этом пишет ТАСС.

Вчера стало известно, что Следственной отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Филонова. В этот же день его задержали. По версии следствия, глава Евпатории подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Также против Филонова возбудили второе уголовное дело. Оба дела объединены в одно производство.

Происшествия
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