Суд арестовал мэра Евпатории до 31 мая

Киевский районный суд Симферополя арестовал главу администрации Евпатории Андрея Филонова до 31 мая. Об этом пишет ТАСС.

Вчера стало известно, что Следственной отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Филонова. В этот же день его задержали. По версии следствия, глава Евпатории подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Также против Филонова возбудили второе уголовное дело. Оба дела объединены в одно производство.