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Минниханов подписал указ о назначении госстипендий студентам, аспирантам и курсантам

19:34, 04.04.2019
Минниханов подписал указ о назначении госстипендий студентам, аспирантам и курсантам
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении специальных стипендий для студентов, аспирантов, курсантов и адъюнктов.

Согласно документу, премию получат учащиеся, которые продемонстрировали отличную успеваемость, победили или заняли призовые места на научно-практических конференциях или олимпиадах.

Стипендии назначены учащимся КФУ, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ, КГМУ, Казанского танкового училища и других вузов республики.

Для аспирантов размер стипендии составит более 33 тыс. рублей, для студентов вузов и курсантов — более 27 тыс. рублей, а для учащихся ссузов — более 16 тыс. рублей.

Ранее в Сети появилась петиция на имя президента РТ Рустама Минниханова с просьбой вернуть в Татарстане студенческий проездной. В Министерстве по делам молодежи РТ прорабатывают три варианта решения вопроса с проездом студентов в общественном транспорте. Кроме проездного рассматривается возможность введения льгот и расширение транспортного гранта.

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