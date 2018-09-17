Итоги дня: выборы в Приморье, малайзийский Boeing 777, Галявов в управлении Роструда по РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 сентября.

В Минобороны России заявили, что самолет Boeing 777 был сбит ракетой ПВО Украины 1986 года выпуска. Воинская часть Украины, где хранилась ракета, привлекалась к операции Киева в Донбассе. Российское ведомство уведомило об этом голландскую сторону.

В Приморье разгорелся скандал на выборах губернатора. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке сегодня люди потребовали отменить результаты выборов, а КПРФ подала первые иски о возможных нарушениях.

Рустем Галявов, сын главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова, стал руководителем Государственной инспекции труда в РТ. Сегодня его представил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Кроме того, произошли кадровые изменения в «Камгэснергострое». Новым генеральным директором стал Дамир Сафиуллин. На этом посту он сменил и.о. гендиректора Эдуарда Идрисова, который останется его первым заместителем.

Вице-мэр и глава московского строительного комплекса Марат Хуснуллин при переходе на должность с поста министра строительства Татарстана привлек за собой в Москву 52 чиновника. При этом татарстанские компании при Хуснуллине получили госконтракты в столице России на 9,7 миллиарда рублей.

Власти Казани с 1 ноября решили увеличить до 100 рублей в час стоимость парковок в центре города. Вместе с этим на 1185 вырастет количество парковочных мест.

