В трех городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА

07:03, 16.03.2026

Ограничения действовали 1 час 33 минуты

Фото: Динар Фатыхов

В Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах отменили угрозу атаки БПЛА, сообщили в приложении ГУ МЧС России по Татарстану.

Ограничения действовали 1 час 33 минуты: с 5:22 до 6:55 по мск.

Напомним, что в 2:44 мск в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. Затем МЧС России по республике сообщило об угрозе атаки БПЛА на Елабугу, Нижнекамск и Набережные Челны. Следом закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска.

Никита Егоров

