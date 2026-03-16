В трех городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА
Ограничения действовали 1 час 33 минуты
В Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах отменили угрозу атаки БПЛА, сообщили в приложении ГУ МЧС России по Татарстану.
Ограничения действовали 1 час 33 минуты: с 5:22 до 6:55 по мск.
Напомним, что в 2:44 мск в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. Затем МЧС России по республике сообщило об угрозе атаки БПЛА на Елабугу, Нижнекамск и Набережные Челны. Следом закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска.
