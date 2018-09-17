Татарстанские компании при Хуснуллине получили госконтракты в Москве на 9,7 миллиарда рублей

Организации-подрядчики из Татарстана стали лидерами по сумме полученных в Москве госконтрактов. Компании получили 348 контрактов на сумму 9,7 млрд рублей.

Речь идет о периоде с 2011 по 2018 после назначения экс-министра строительства Татарстана Марата Хуснуллина вице-мэром Москвы и главой московского строительного комплекса. Впереди компаний из Татарстана только Москва (1,8 трлн рублей), Московская область (50,9 млрд рублей) и Санкт-Петербург (14,1 млрд рублей).

«А вот компании из Омской области, например, отстают от татарстанских больше, чем в два раза», — пишет «Новая газета».

При этом компании, аффилированные с людьми из Татарстана, получили 3,4 тыс. контрактов на сумму 490 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за Хуснуллиным в Москву перебрались 52 чиновника.