Новости общества

18:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Для аэропортов Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

08:07, 16.03.2026

Для аэропортов Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты. Сообщение появилось в приложении МЧС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в 05:23 мск в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах объявили угрозу атаки БПЛА. Жителей просили проследовать в укрытия.

Через четыре минуты закрыли казанский аэропорт, а еще через 15 минут — нижнекамский.

Сейчас угрозу атаки БПЛА на города Татарстана сняли.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также