Для аэропортов Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Об этом сообщили в МЧС
Для аэропортов Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты. Сообщение появилось в приложении МЧС.
Напомним, что в 05:23 мск в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах объявили угрозу атаки БПЛА. Жителей просили проследовать в укрытия.
Через четыре минуты закрыли казанский аэропорт, а еще через 15 минут — нижнекамский.
Сейчас угрозу атаки БПЛА на города Татарстана сняли.
