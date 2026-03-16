Новости общества

18:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане спустя 5,5 часа отменили режим беспилотной опасности

08:15, 16.03.2026

Его ввели в 02:44 мск, а сняли ограничения в 08:15 мск

В Татарстане спустя 5,5 часа отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в приложение МЧС.

Его ввели в 02:44 мск. Позднее объявили угрозу атаки БПЛА для трех городов Татарстана — Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.

Аэропорты Казани и Нижнекамска также закрывались.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также