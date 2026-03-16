В Татарстане спустя 5,5 часа отменили режим беспилотной опасности
Его ввели в 02:44 мск, а сняли ограничения в 08:15 мск
В Татарстане спустя 5,5 часа отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в приложение МЧС.
Его ввели в 02:44 мск. Позднее объявили угрозу атаки БПЛА для трех городов Татарстана — Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.
Аэропорты Казани и Нижнекамска также закрывались.
