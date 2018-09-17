Сын Асфана Галявова возглавил Роструд РТ

Рустем Галявов стал руководителем Государственной инспекции труда в РТ (Роструда). О том, что сын главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова займет эту должность, «Реальное время» писало еще в августе.

Его представил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец во время встречи с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, сообщает пресс-служба президента РТ.

До этого должность врио руководителя Роструда РТ занимал Артем Ларюхин.

Также Шкловец и Песошин обсудили актуальные задачи, стоящие перед федеральным ведомством.

Напомним, что новым директором Казанского автотранспортного техникума им. Обыденнова стал Айрат Имамеев.