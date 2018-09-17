Гендиректором «Камгэсэнергостроя» стал Дамир Сафиуллин

Новым генеральным директором «КамГЭСэнергостроя» с сегодняшнего дня стал Дамир Сафиуллин. Совет директоров «Ак Барс Холдинга» (АБХ) одобрил его кандидатуру на посту руководителя, подписав с ним бессрочный трудовой контракт.

На этом посту Сафиуллин сменил и.о. гендиректора Эдуарда Идрисова, который останется его первым заместителем. Он будет отвечать за исполнение подрядных контрактов по возведению промышленных сооружений и на жилищное строительство, сообщили «Реальному времени» в АБХ.

Дамир Сафиулллин начинал карьеру в «Татэнерго». Сначала он возглавил юридический отдел, а вскоре стал заместителем гендиректора ОАО «Татэнерго» по корпоративной политике и управлению собственностью. После расформирования «Татэнерго» некоторое время возглавлял ОАО «Сетевая компания». В мае 2014 года стал заместителем министра промышленности и торговли РТ.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин покинул пост председателя совета директоров «Камгэсэнергостроя». Его сменил замглавы Минстроя РТ Юрий Аляшев. Также Файзуллин вышел из списка аффилированных лиц «Камгэсэнергостроя».