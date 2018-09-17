КПРФ сообщило о вбросах на выборах в Приморье: результаты резко изменились после обработки 99% голосов

Кандидат в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрей Тарасенко выигрывает второй тур выборов после обработки 99,03% голосов.



Единоросс набирает 49,02%, его соперник — кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,56%. При этом Ищенко с большим отрывом выигрывал после обработки 95% голосов — 51,6% против 45,8%,

В КПРФ уже заявили о массовых приписках Тарасенко на некоторых избирательных участках.

«Ожидаются попытки власти экстренно поправить ситуацию и сфабриковать итоги голосования, чтобы с минимальным разрывом вывести Тарасенко вперед», — написал на странице компартии в Facebook член КПРФ Денис Парфенов еще до обработки 99% бюллетеней.