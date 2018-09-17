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КПРФ подала первые иски по итогам выборов губернатора в Приморье

14:37, 17.09.2018
КПРФ подала первые иски по итогам выборов губернатора в Приморье
Фото: ru.wikipedia.org / AdmiralHood

КПРФ подала первые иски по итогам выборов губернатора в Приморье, на которых кандидат от коммунистов Андрей Ищенко уступил врио губернатора Андрею Тарасенко.

«Подали первые исковые заявления. Завтра еще подаем исковые заявления в суд Уссурийска. В ближайшие несколько дней из Москвы будет направлена специальная комиссия, в которую войдут следователи, они проверят участки, на которые мы укажем», — рассказал Ищенко на стихийном митинге у здания администрации Приморья.

Он также призвал сторонников ежедневно устраивать акции протеста на центральной площади города, передает «Интерфакс».

Ранее Андрей Тарасенко выиграл второй тур выборов губернатора Приморья. После обработки 99,03% голосов он набрал 49,02%. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке сегодня люди потребовали отменить результаты выборов.

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