КПРФ подала первые иски по итогам выборов губернатора в Приморье

КПРФ подала первые иски по итогам выборов губернатора в Приморье, на которых кандидат от коммунистов Андрей Ищенко уступил врио губернатора Андрею Тарасенко.



«Подали первые исковые заявления. Завтра еще подаем исковые заявления в суд Уссурийска. В ближайшие несколько дней из Москвы будет направлена специальная комиссия, в которую войдут следователи, они проверят участки, на которые мы укажем», — рассказал Ищенко на стихийном митинге у здания администрации Приморья.



Он также призвал сторонников ежедневно устраивать акции протеста на центральной площади города, передает «Интерфакс».



Ранее Андрей Тарасенко выиграл второй тур выборов губернатора Приморья. После обработки 99,03% голосов он набрал 49,02%. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке сегодня люди потребовали отменить результаты выборов.

