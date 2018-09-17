За Хуснуллиным в Москву перебрались 52 чиновника — СМИ

Вице-мэр и глава московского строительного комплекса Марат Хуснуллин при переходе на должность с поста министра строительства Татарстана привлек за собой в Москву 52 чиновника.

«Мы обнаружили 46 земляков Хуснуллина, которые с 2011 года заняли руководящие посты (директора, заместители и начальники отделов) в 45 госучреждениях московского Стройкомплекса, подконтрольных ему ведомств и дочерних структур», — пишет «Новая газета».

Еще шесть земляков Хуснуллина трудоустроились в столичные департаменты финансов и городского имущества. При этом более половины (28 из 52) «Новая газета» причислила к «команде Хуснуллина» — это коллеги по работе в Татарстане или те, с кем он взаимодействовал как министр строительства республики.

Напомним, подчиненные главного куратора строек Москвы Марата Хуснуллина в 2017 году экстренно разбогатели, увеличив свои доходы в 1,5 раза, — до 300 млн рублей (а с супругами — до 400 млн рублей). Подробно — в материале «Реального времени».