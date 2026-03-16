В Казани стоимость комнаты выросла на 24,3% в 2025 году — столицу РТ обогнал только Курск

Средняя стоимость комнат в России за 2025 год выросла более чем на 6%, при этом предложение сократилось на 20%, сообщили ТАСС аналитики «Мира квартир». По их данным, в среднем по стране комната стоит 1,5 млн рублей, а с марта 2025‑го цена увеличилась на 6,1%.

Рост цен зафиксирован в 50 городах из 70, вошедших в исследование. Особенно заметное удорожание отмечено в Курске (+30,8%), Казани (+24,3%), Чебоксарах (+24%), Новокузнецке (+23,9%), Улан‑Удэ (+23%), Челябинске (+21,7%), Калининграде (+19,9%), Белгороде (+18,2%), Смоленске (+17,6%) и Липецке (+16,1%).



На фоне роста в одних регионах наблюдается снижение цен в других. Наибольшее падение зафиксировано в Кемерове (9%), Архангельске (8,7%), Ленинградской области (7,9%), Туле (7%), Якутске (7%), Симферополе (5,7%), Калуге (5,6%), Краснодаре (5,5%), Москве (5%) и Санкт‑Петербурге (3,3%).

Комментируя ситуацию, гендиректор портала Павел Луценко отметил:

— Курские комнаты, как и прочая недвижимость в этом городе, выросли в цене за счет жилищных сертификатов — они дали собственникам пострадавшего жилья в приграничье возможность купить себе жилье в областном центре. В целом же комнаты дорожают синхронными темпами с квартирами на «вторичке». Что до причин охлаждения этого сегмента в столицах, то это естественная коррекция после взрывного роста 2024‑го, когда комнаты в Москве, например, подорожали на 18%. В прошлом году рост в столице замедлился и остановился, а сейчас цены начали падать.

Стоимость самой дорогой квартиры-студии в Казани на сегодняшний день составляет 36,2 млн рублей. Речь идет об объекте площадью 62,5 кв. м, расположенном на ул. Меридианной в Ново-Савиновском районе.

Рената Валеева