Власти Казани увеличат стоимость парковок в центре города с 1 ноября

Власти Казани решили повысить цены на парковки в центре города. С 1 ноября парковка в районе площади Свободы подорожает до 100 рублей в час. Это объяснили высокой востребованностью этой зоны и желанием разгрузить ее.

Места для парковки в районе улиц Профсоюзной, Кави Наджми и Мусы Джалиля подорожает с 50 до 70 рублей, передает корреспондент «Реального времени» с «делового понедельника».

При этом парковочная зона на улицах Бурхана Шахиди и Курашова, наоборот, подешевеет до 30 рублей в час.

Ранее Минтранс РФ предложил при 100% загруженности парковок в Казани установить плату за них в размере 46 рублей в час.