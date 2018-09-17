В Казани к 1 ноября увеличат число парковочных мест на 1185

В Казани к 1 ноября 2018 года количество муниципальных парковочных мест увеличится на 1185.

Новые парковочные зоны появятся в границах улиц Назарбаева, Нариманова, Сибгата Хакима, Абсалямова, Марджани и Ахтямова, а также в районе Чеховского рынка.

«Уже проведены все комплексные процедуры и начинается работа по обустройству новых мест, монтажу дорожных знаков и нанесению разметки. Общее количество парковочных мест составит 3396», — рассказал председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

По его словам, к 2020 году парковками планируется охватить городскую территорию в границах малого казанского кольца. При этом число парковочных мест доведут до 6000, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что власти Казани с 1 ноября решили увеличить до 100 рублей в час стоимость парковок в центре города.