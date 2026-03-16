Росавиация ограничила сертификат Azur Air после ЧП с двигателем на рейсе из Японии в Казань

В феврале у Boeing 767, вылетевшего из Фукуоки, произошел помпаж двигателя с хлопками и вспышками пламени

Росавиация ограничила сертификат авиакомпании Azur Air из‑за выявленных Ространснадзором системных нарушений в техническом обслуживании самолетов, которые привели к серии авиационных инцидентов с Boeing 757 и Boeing 767 в январе — феврале 2026 года. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с выводами проверки Ространснадзора.

По словам одного из собеседников, если в 2025 году технические неполадки были разовыми, то с начала 2026 года «приобрели системный характер». Ключевым событием, по его словам, стали отказы двигателей в течение недели на одном из Boeing 757: 23 января рейс Пхукет (Таиланд) — Барнаул экстренно сел в Китае, а 28 января тот же борт на рейсе Нячанг (Вьетнам) — Иркутск ушел на вынужденную посадку в Ханой (Вьетнам) из‑за утечки масла.

В начале февраля другой борт — Boeing 767 — вернулся в Пхукет из‑за проблем с уборкой шасси. А 27 февраля у Boeing 767, вылетевшего из Фукуоки (Япония) в Казань, произошел помпаж двигателя с хлопками и вспышками пламени.

Ограничения действуют до 8 июня 2026 года. В сообщении Росавиации отмечалось, что Ространснадзор выявил «ряд нарушений обязательных требований». Ведомство рекомендовало авиакомпании в кратчайшие сроки повысить безопасность полетов, провести внутренний аудит технических служб и сократить программу рейсов.

В Azur Air назвали неудовлетворительные показатели регулярности полетов «следствием череды не связанных между собой авиационных событий». В компании подчеркнули, что регулярность полетов в 2025 году превышала 90%. Авиакомпания также обязалась в кратчайшие сроки подготовить план корректирующих мероприятий.

Для Azur Air это не первый случай ужесточения контроля со стороны регулятора. В 2018 году Росавиация ограничивала срок действия сертификата эксплуатанта после экстренной посадки Boeing 767 в США. Тогда ситуацию удалось исправить: компания провела повторное техобслуживание парка и сменила топ‑менеджеров.

Рената Валеева