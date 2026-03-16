Ильдар Рамазанов покинул пост замглавы исполкома Нижнекамского района

Чиновник переходит на новую должность в Башкортостане

Замруководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Ильдар Рамазанов покинул свою должность в связи с переходом на новую работу в Октябрьском Башкортостана. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил руководитель исполкома района Рустем Латыпов.

Рамазанов занимал эту должность с 2023 года и курировал социальный блок муниципалитета, включая здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт.

По словам Латыпова, за время работы Рамазанов зарекомендовал себя как компетентный руководитель, всегда нацеленный на решение проблем жителей. Глава исполкома подчеркнул:

— Социальная сфера — это та область, где не бывает мелочей. Это здоровье наших горожан, образование детей, поддержка ветеранов, забота о многодетных семьях, культура и спорт». Он также отметил, что Ильдар Рамазанов всегда умел найти компромисс, выстроить диалог с общественностью и добиться результата.

Рената Валеева