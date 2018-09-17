Минобороны РФ утверждает, что определило номер ракеты, которая попала в малайзийский Boeing

Министерство обороны России определило номер ракеты, которая попала в малайзийский Boeing.

На представленных Совместной следственной группой фрагментах ракеты были представлены номера сопла и двигателя, передает ТАСС со ссылкой на начальника Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенанта Николая Паршина.

«Зная серийные номера сопла и двигателя, появилась возможность установить номер ракеты», — сказал Паршин.

Воинская часть Украины, где хранилась ракета, привлекалась к операции Киева в Донбассе, утверждают в Минобороны.

Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Ранее международная следственная комиссия заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».

