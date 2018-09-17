Малайзийский Boeing 777 сбили ракетой из Украины 1986 года — Минобороны РФ

В Минобороны России заявили, что самолет Boeing 777 был сбит не из «Бука, принадлежащего РФ», а ракетой ПВО Украины 1986 года выпуска.



«Достоверно установлено, что двигатель ракеты и сопловой блок к нему, продемонстрированные совместно со следственной группой, являлись составной частью ЗРК «Бук», которая была поставлена в декабре 1986 года в 223-ю зенитную ракетную бригаду», — передает 360tv со ссылкой на начальника главного ракетно-артиллерийского управления ведомства генерал-лейтенанта Николая Паршина.



Отмечается, что ракета принадлежит Вооруженным силам Украины, при этом на российскую территорию не возвращалась. Российское ведомство уведомило об этом голландскую сторону.

Ранее в Минобороны России заявили, что определили номер ракеты, которая попала в малайзийский Boeing.