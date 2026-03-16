Депутаты предложили ввести сберегательные вклады с господдержкой для участников СВО

Средства для размещения на вкладе должны быть получены в связи с участием в спецоперации

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет законопроект «О специальных сберегательных депозитах для участников СВО» на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА «Новости».

Предлагается ввести новый вид банковского вклада — специальный сберегательный депозит с господдержкой и повышенным процентом. Как уточняется в пояснительной записке к проекту, право на открытие такого депозита получат все граждане, участвующие или участвовавшие в СВО, — при условии, что средства для размещения на вкладе получены в связи с участием в спецоперации.

Срок размещения средств составит от одного до трех лет.

Напомним, 10 апреля средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банках России сократилась на 0,45 процентного пункта и по состоянию на 10 марта 2026 года составила 13,99%.



Рената Валеева