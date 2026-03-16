«Битва за битвой» взяла шесть «Оскаров»: итоги 98‑й церемонии в Лос‑Анджелесе

Драма «Марти Великолепный», номинированная в девяти категориях, не получила ни одной награды

В Лос‑Анджелесе прошла 98‑я церемония вручения премии «Оскар». Главным триумфатором вечера стала картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона: фильм был представлен в 13 номинациях и одержал победу в шести из них, включая главную категорию — «Лучший фильм». Андерсон также получил «Оскар» за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий.

Фильм «Грешники», который до церемонии называли самым номинированным в истории (16 номинаций), завоевал четыре награды. Среди них — «Лучший актер» (Майкл Б. Джордан), «Лучшая операторская работа» (Отем Дюральд Аркапоу), «Лучший оригинальный саундтрек» (Людвиг Горанссон) и «Лучший оригинальный сценарий» (Райан Куглер). При этом картина проиграла в 12 номинациях — это новый рекорд премии по числу поражений в рамках одной церемонии.

Драма «Марти Великолепный», номинированная в девяти категориях, не получила ни одной награды.

Среди других победителей: Джесси Бакли («Хамнет») — «Лучшая актриса», Шон Пенн («Битва за битвой») — «Лучший актер второго плана», Эми Мэдиган («Орудия») — «Лучшая актриса второго плана».

В анимационных категориях победили «Кей‑поп‑охотницы на демонов» (лучший анимационный фильм) и «Девушка, которая плакала жемчугом» (лучший короткометражный анимационный фильм). Песня «Golden» из «Кей‑поп‑охотниц на демонов» получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня».

За дизайн костюмов, грим и работу художника‑постановщика награды достались создателям «Франкенштейна»: Кейт Хоули (костюмы), Майку Хиллу, Джордану Сэмюэлу и Клионе Фьюри (грим и прически), Тамаре Деверелл и Шэйну Виё (работа художника‑постановщика).

Другие награды: «Лучший документальный фильм» — «Господин Никто против Путина», «Лучший международный фильм» — «Сентиментальная ценность», «Лучшие визуальные эффекты» — «Аватар: Пламя и пепел», «Лучший звук» — «F1». В категории «Лучший короткометражный игровой фильм» победителями стали сразу две работы: «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной».

Примечательно, что в этом году впервые была вручена премия за лучший кастинг: статуэтку получила Кассандра Кулукундис за работу над «Битвой за битвой».

Рената Валеева