Во Владивостоке люди потребовали отменить результаты выборов губернатора Приморья

Сегодня жители Владивостока и соседних городов стали собираться на площади перед зданием краевой администрации с требованием отменить состоявшиеся накануне выборы губернатора Приморья.

Участники митинга кричат: «За свободу выборов!» и «Нет беспределу!»

«Сегодня ночью в Приморского крае у нас с вами украли народную власть. Все мы должны объединиться и стоять на этой площади до тех пор, пока КИК не примет решение об отмене результатов выборов!» — цитирует Ищенко newsvl.ru.

По информации издания, на площади собралось около 500 человек. Люди расписываются в листовках за отмену результатов выборов.

Ранее кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах в Приморье. Он считает, что результаты резко изменились после обработки 99% голосов.

