Итоги дня: продление санкций, смерть Захарченко и новое дело против главы татарстанской «Еврогрупп»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 31 августа.

Главной новостью дня стала смерть главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Он получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка. Один человек погиб, и минимум трое пострадали. Правоохранители уже задержали подозреваемых в покушении.

Также сегодня Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года вслед за Евросоюзом. ЕС принял к сведению эти обязательства и «приветствует их», а США тем временем фактически перестали выдавать визы россиянам.

Ну а сотрудники Следственного комитета РФ, которые расследуют гибель троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике, вернулись в Москву. За это время они успели только ознакомиться с материалами дела, провести дополнительные допросы свидетелей и получили информацию с телефона и ноутбука, которые остались. Делегация из России, к слову, поспособствовала заключению мира между лидерами военно-политических групп Центральноафриканской Республики, которые враждовали более 10 лет.

А из хороших новостей татарстанского масштаба — попадание КФУ в новый рейтинг ведущих университетов Евразийского региона. Однако в рейтинге только университеты, представляющие 16 стран: Афганистан, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Республику Молдова, Россию, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Украину и Узбекистан.

Негативной новостью региона стало новое уголовное дело в отношении главы ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова. Его подозревают в легализации 400 млн рублей, уже фигурирующих в «налоговом» эпизоде, полученных за продажу участка под Sunrise City от турецких инвесторов.