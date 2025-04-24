В Москве отслужили заупокойную мессу по папе Франциску
Заупокойная месса по папе Франциску началась в московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.
Богослужение возглавил апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д'Аниелло, сообщает корреспондент РИА «Новости».
Напомним, что папу римского Франциска похоронят в субботу, 26 апреля 2025 года. Заупокойная месса пройдет перед собором Святого Петра в 10.00 по местному времени (11.00 мск). После этого гроб с телом понтифика перенесут в собор Святого Петра, а затем в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.
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