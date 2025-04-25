В Казани зафиксировали новый температурный рекорд за 24 апреля

Фото: Максим Платонов

В Казани, 24 апреля, был установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха достигла +24,5 градуса по данным метеостанции Казань. Авиационная метеостанция Казань-Аэропорт зафиксировала +24,1, а Казань-Сокол — +24,4.

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Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1975 году, когда температура составила +22,8 градуса. Этот же показатель был зафиксирован на Казань-Аэропорт в 2023 году. Таким образом, новый рекорд превысил старые значения на 1,7.

Накануне 21 апреля 2025 года в Казани также зафиксировали температурный рекорд. Максимальная температура воздуха достигла +25,8 градуса по данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» и +25 градусов по информации метеостанции «Казань».

Анастасия Фартыгина