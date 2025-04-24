ГИБДД Татарстана проведет спецоперацию «Мотоцикл» в апреле — мае
С 24 апреля по 25 мая Госавтоинспекция Татарстана проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на усиление контроля за водителями мототранспорта. Об этом Госавтоинспекция написала в своем телеграм-канале.
- Как сообщили в ГИБДД республики, цель операции — снижение количества ДТП с участием мототранспорта и минимизация тяжести их последствий.
В Казани с начала года уже зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, в которых участники движения получили травмы и увечья.
Для повышения безопасности на дорогах ГИБДД призывает граждан к сотрудничеству.
Недавно в ходе ночного рейда на улице Черемшановой в поселке Вознесенское сотрудники ГИБДД попытались остановить квадроцикл без регистрационных номеров. Водитель не подчинился требованию инспекторов и попытался скрыться, но вскоре потерял управление и опрокинул транспортное средство.
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