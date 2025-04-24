ГИБДД Татарстана проведет спецоперацию «Мотоцикл» в апреле — мае

Фото: Максим Платонов

С 24 апреля по 25 мая Госавтоинспекция Татарстана проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на усиление контроля за водителями мототранспорта. Об этом Госавтоинспекция написала в своем телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщили в ГИБДД республики, цель операции — снижение количества ДТП с участием мототранспорта и минимизация тяжести их последствий.

В Казани с начала года уже зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, в которых участники движения получили травмы и увечья.

Для повышения безопасности на дорогах ГИБДД призывает граждан к сотрудничеству.

Недавно в ходе ночного рейда на улице Черемшановой в поселке Вознесенское сотрудники ГИБДД попытались остановить квадроцикл без регистрационных номеров. Водитель не подчинился требованию инспекторов и попытался скрыться, но вскоре потерял управление и опрокинул транспортное средство.

Матвей Гавриков